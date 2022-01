Volkswagen şi Bosch se asociază pentru a echipa fabrici producătoare de celule de baterii Compania mixta va furniza sisteme de productie de baterii si va ajuta producatorii de celule de baterii sa extinda si sa mentina centrele de productie, a declarat marti Volkswagen, adaugand ca va deservi propriile fabrici si altele din Europa. ”Europa are o singura sansa de a deveni puterea globala a bateriilor in urmatorii ani”, a declarat Thomas Schmall, membru al consiliului Volkswagen, care este responsabil pentru planurile VW pentru baterii. ”Lucram pentru a construi un lant de aprovizionare european complet, localizat, pentru mobilitatea electronica ”made in Europe”. Companiile nu au spus… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

