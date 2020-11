Volkswagen şi-a suplimentat bugetul pentru vehiculele electrice şi autonome Volkswagen si-a suplimentat investitiile bugetate pentru vehiculele electrice si autonome cu 13 miliarde de euro, la 73 de miliarde de euro, in urmatorii cinci ani, pentru a-si pastra pozitia de cel mai mare producator auto din lume in era vehiculelor economice, transmite Reuters potrivit news.ro. Potrivit unui plan prezentat vineri, Volkswagen va aloca aproape jumatate din bugetul de investitii in valoare de 150 de miliarde de dolari mobilitatii electrice, automobilelor hibride, unui sistem de operare a vehiculelor bazat pe software si tehnologiilor de conducere autonoma. In… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

