Volkswagen se pregătește să închidă fabrica din Belgia Grupul german Volkswagen AG ar putea trage obloanele la fabrica sa din Belgia, unde produce vehicule electrice Audi (EV), pentru a reduce costurile, intr-un moment de cumpana pentru cel mai mare producator auto european. Volkswagen nu a inchis niciodata o uzina in regiune, dar unitatea din Bruxelles necesita cheltuieli mari, iar cererea pentru SUV-urile electrice

- Volkswagen a emis un avertisment referitor la profitabilitate si a anuntat ca ia in considerare o posibila inchidere a unei fabrici Audi din Bruxelles, din cauza cererii slabe de vehicule electrice, transmite CNBC, informeaza News.ro.

- Grupul german Volkswagen AG ar putea trage obloanele la fabrica sa din Belgia, unde produce vehicule electrice Audi (EV), pentru a reduce costurile, intr-un moment de cumpana pentru cel mai mare producator auto european, transmite Bloomberg.

