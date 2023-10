Volkswagen scoate din producție Up!, cel mai mic model al său Volkswagen inceteaza producția modelului Up!, cel mai mic model al gamei marcii, la 12 ani de la producția primei mașini. Modelul a avut și varianta Up GTI, iar din 2014 este pe piața și modelul electric e-Up! Polo ramane cel mai mic model din gama, iar un model mai mic, electric, ar trebui lansat in 2-3 ani, sub numele ID1. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

