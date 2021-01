Stiri pe aceeasi tema

- Honda este unul dintre producatorii de automobile foarte implicați in protejarea și conservarea mediului inconjurator. Pana in 2022, niponii intenționeaza ca toate modelele populare din portofoliu sa fie electrificate, ca parte a strategiei "Electric Vision". Dupa CR-V și Jazz, este momentul ca HR-V…

- Intervenție dificila a cadrelor medicale azi noapte la Groșii Țibleșului. Un cititor al site-ul nostru ne-a relatat faptul ca echipajul SMURD de la Targu Lapuș dar și echipajele de poliție au fost alertate despre faptul ca un barbat in varsta de 29 de ani din Groșii Țibleșului s-a spanzurat de un copac…

- PSD va lua masuri, din prima zi de guvernare, pentru protejarea elevilor și a profesorilor, astfel incat sa redeschida școlile, asigurand acces la educație tuturor copiilor, indiferent ca locuiesc in mediul rural sau urban.

- Proiectul iși propune conștientizarea adulților asupra importanței supravegherii copiilor și a respectarii regulilor de siguranța in locuințe; Peste 100 de copii și-au pierdut viața in incendii la locuințe, in ultimii opt ani, iar majoritatea erau nesupravegheați la momentul producerii incidentului;…

- An cu grele incercari, 2020 a adus insa pentru Constanta, dar si pentru Dobrogea si intreaga tara, promisiunea si, totodata, speranta concreta a renasterii edificiului simbol de la malul marii, batranul Cazino, greu incercat de vremuri. Pe data de 14 noiembrie, zi sfanta a Dobrogei strabune, nu putem…

- Din luna aprilie, Cazinoul din Constanta renaste vazand cu ochii. Renasterea propriu zisa a inceput din luna ianuarie, odata cu intocmirea proiectului privind reabilitarea si consolidarea sa, si continua cu fiecare zi ce trece.De lucrarile de restaurare se ocupa antreprenorul Aedificia Carpati si colaboratorii…

- Autobiografia actritei Maia Morgenstern, „Nu sunt eu”, care cuprinde „povesti ascunse” si fotografii inedite, este disponibila in librarii si pe site-ul litera.ro, potrivit news.ro.„«Nu sunt eu» ii da ocazia actritei sa impartaseasca cititorilor, asa cum o face de pe scena in cazul spectatorilor,…

- Cea de-a treia ediție a emisiunii Asia Express a inregistrat un record absolut de audiența, fiind lider pe fiecare ediție in cele doua luni de difuzare. Show-ul a reprezentat o adevarata rampa de lansare pentru majoritatea concurenților care au caștigat un aport considerabil de imagine. Și, cum celebritatea…