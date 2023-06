Volkswagen readuce emblematicul microbuz VW pe piaţa americană, cu o versiune electrică, după o pauză de două decenii Introducerea pe piata a vehiculului complet electric ID. Buzz va include, de asemenea, o versiune foarte lunga, care poate gazdui pana la sapte pasageri si dispune de o baterie mai mare, de 85 de kilowati-ora (kWh), pentru a creste autonomia. ”Odata cu generatia T4, microbuzul VW a parasit SUA si Canada in urma cu 20 de ani. Dar microbuzul si-a pastrat statutul de cult pana in prezent”, a spus Volkswagen, intr-o declaratie. Toate vehiculele ID Buzz pentru piata nord-americana vor fi construite la fabrica Volkswagen din Hanovra, Germania, a spus compania, adaugand ca bateriile ar putea fi incarcate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

