Volkswagen: Nu este nicio grabă să decidem în privinţa unor noi fabrici de baterii în Europa Producatorul auto urmareste sa aiba o capacitate de productie de celule de baterii de inca 240 de gigawati ora in Europa, dar ar putea face acest lucru cu mai putine decat cele sase fabrici planificate initial, a spus Schmall. “Ramanem la 240 de gigawati ora. Daca avem nevoie de cinci sau sase fabrici, depinde de strategia de stimulare a tarilor… acest lucru nu este inca decis”, a adaugat el. Directorull a spus ca se asteapta la o cerere pentru o capacitate intre 60 si 100 de gigawati ora in America de Nord, dar nu a oferit detalii despre cat de mult din aceasta capacitate va fi furnizata de fabricile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

