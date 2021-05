Stiri pe aceeasi tema

- O autoritate de reglementare germana a ordonat Facebook sa nu mai proceseze date ale utilizatorilor WhatsApp O autoritate de reglementare germana a ordonat Facebook sa nu mai proceseze date ale utilizatorilor WhatsApp, pentru cel putin trei luni, si a cerut unei comisii a autoritatilor de…

- Volkswagen AG, cel mai mare producator auto european, a imbunatatit estimarea privind marja de profit operational in 2021, in urma cererii mai ridicate pentru masinile mai profitabile in primul trimestru din 2021, transmit DPA si Reuters, informeaza AGERPRES . Grupul german se asteapta acum la o marja…

- Guvernul britanic intenționeaza sa emita „pasapoarte COVID-19”, care sa demonstreze ca o persoana a fost vaccinata, pentru a inlesni calatoriile internaționale, relateaza agenția EFE, citata de Agerpres . Masura a fost discutata de functionari ai guvernului cu reprezentanti ai sectorului turistic. Ea…

- Spania isi accelereaza campania de vaccinare anti-COVID19 si va inocula complet 25 de milioane de persoane pana la sfarsitul lunii iulie, a declarat marti premierul Pedro Sanchez, confirmand de asemenea obiectivul de a vaccina 70% dintre spanioli pana la sfarsitul lunii august, relateaza Reuters…

- Grupul german Volkswagen AG a anuntat ca va solicita despagubiri de la fostului director general al Volkswagen, Martin Winterkorn, si fostul sef al Audi, Rupert Stadler, in urma scandalului emisiilor (Dieselgate), transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Investigatia indelungata a aratat ca Winterkorn…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educatiei, sustine ca școlile trebuie inchise ultimele, „doar daca situația epidemiologica o impune”. Sorin Cimpeanu precizeaza ca in școli se respecta regulile de protecție impotriva imbolnavirilor cu virusul Sars-CoV-2 mai riguros decat in multe alte locuri. „Educația nu…

- La o zi dupa ce a prezentat planuri de a construi sase fabrici de celule de baterii in Europa, compania germana a anuntat ca vrea sa creasca de peste doua ori livrarile de vehicule electrice in acest an. In cadrul conferintei anuale a grupului, VW si-a reiterat increderea ca reducerea costurilor va…

- Agențiile de sanatate din Suedia și Letonia au anunțat ca suspenda utilizarea vaccinului AstraZeneca, ca masuri de precauție, anunța Reuters. Autoritatea letona a precizat ca este o „suspendare temporara”, de pana la doua saptamani, conform Mediafax. Citește și: Andrei Caramitru…