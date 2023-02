Stiri pe aceeasi tema

- Primul Jeep full – electric, Avenger, a primit titlul „Mașina anului 2023 in Europa” , dupa votul a 57 de jurnaliști din peste 20 de țari, potrivit Topgear. Pe locul doi a fost Volkswagen ID Buzz, iar pe trei, Nissan Ariya.Anul trecut a castigat Kia EV6, iar in 2021, Toyota Yaris.

- Un olandez este cercetat penal, dupa ce a incercat sa plece din Romania prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret cu un autoturism cautat de autoritatile din tara sa, a informat, luni, ITPF Sighetu Marmatiei, potrivit Agerpres.Sursa citata a precizat ca politistii de frontiera suceveni au oprit…

- Cea mai vanduta mașina din Romania in decembrie 2022 este una electrica, lucru care nu a mai fost raportat pe nicio alta piața din Europa.Dacia Spring este unul dintre modelele care au profitat de creșterea ritmului de producție, marcand un moment important, devenind cea mai vanduta mașina…

- Pentru prima data in Franța, Dacia urca pe podiumul pieței de vehicule noi, detronand Citroen pentru a ocupa locul 3, scrie publicația specializata Largus. Cine ar fi prezis, la revenirea marcii in 2005, ca Dacia va ajunge intr-o zi locul 3 pe piața mașinilor noi din Franța? Cu siguranța nu Citroen,…

- Angajații Ford Otosan din Craiova au fost informați ca vor primi o prima speciala in decembrie, in plus fața de prima de Craciun care li se achita anual, conform Contractului Colectiv de Munca (CCM). Prima speciala pe care o platește Ford Otosan este de 6.054 de lei brut, ceea ce inseamna aproximativ…

- Potrivit datelor furnizate de catre Jato Dynamics, in luna octombrie au fost inmatriculate 903.533 mașini noi in Europa, cu 14% mai multe decat in aceeași perioada din 2021. Cel mai popular model a fost Peugeot 208, cu 17.075 unitați inmatriculate in luna octombrie, o creștere de 23% comparativ cu aceeași…

- Parlamentul European si statele membre ale Uniunii Europene au ajuns la un acord asupra unei legislatii europene care prevede sa nu se mai vanda vehicule noi cu motor termic la orizontul lui 2035, au anuntat negociatorii, relateaza obervatornews.ro , citand AFP.