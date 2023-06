Stiri pe aceeasi tema

- Stellantis, al treilea cel mai mare producator de automobile din lume dupa venituri, va dezvalui in octombrie prima sa masina electrica la pret accesibil fabricata in Europa, transmite CNBC.Noul model Citroen e-C3 va avea o autonomie de 320 de kilometri si o capacitate de ”incarcare rapida” de 57…

- Piața mașinilor electrice din Europa este in continuare condusa de catre Tesla, cu Model Y. Pentru a patra luna la rand, modelul electric al marcii americane a fost cel mai bine vandut model in segmentul sau, cu 10.553 de unitați vandute pe Batranul Continent in luna aprilie. Model Y este urmat in acest…

- Masini electrice cu autonomie oficiala decenta, peste 300 de kilometri, si la preturi accesibile nu prea exista deocamdata, chiar daca, in ultima vreme, acestea au inceput sa se mai ieftineasca si automobilele pe benzina si motorina s-au scumpit mult. Cauti o masina electrica cu autonomie oficiala decenta,…

- O mașina electrica Dacia Spring a ars complet/ Proprietarul: `S-a auzit un zgomot infernal, iar in 15 minute mașina ardea generalizat`O mașina electrica Dacia Spring a ars complet, in localitatea Beregsau Mare (Timiș), nu departe de Timișoara. Proprietarul a spus intr-o postare pe Facebook ca regreta…

- Din fericire nu s-au inregistrat și victime, cu toate ca mașina a fost complet distrusa, noteaza tion.ro.La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului 2 Timișoara cu o autospeciala de prima intervenție și comanda, doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD.„La…

- Mașina electrica este prezentata ca fiind mașina viitorului: mașina cu zero emisii de CO2, mașina cea mai avantajoasa din punct de vedere al costurilor, mașina OK. Se spune ca ”OK” se leaga de numele unui inginer auto, Otto Kraus, angajat al fabricii de automobile Henry Ford. Inginerului i s-a cerut…

- Nio ar urma sa faca o serioasa concurența grupului german Volkswagen. Producatorul chinez de automobile electrice are in plan lansarea, pe piața europeana, a unui nou model, mult mai accesibil ca preț.

- Producatorul german de automobile Volkswagen va investi aproximativ 1 miliard de dolari in China pentru dezvoltarea masinilor electrice si va lansa un vehicul destinat segmentului superior al pietei, transmite CNBC, citat de news.ro.Compania a anuntat saptamana aceasta, la Salonul auto de la Shanghai,…