Volkswagen, avertisment pentru clienţi: Nu folosiţi scaunul din mijloc! Grupul german Volkswagen a anuntat ca cheama 410.000 de masini din cauza unei probleme la centurile de la bancheta din spate si si-a sfatuit clientii sa nu foloseasca scaunul din mijloc, relateaza AFP. In anumite cazuri, precum „schimbarea brusca a benzilor, cu cinci persoane la bord”, incuietorile centurilor „se pot suprapune”, iar centura scaunului din stanga „se poate deschide”, avertizeaza grupul intr-un comunicat. O solutie care necesita interventia unui tehnician a fost conceputa, anunta grupul, care isi „sfatuieste clientii sa nu foloseasca scaunul din mijloc din spate”,… Citeste articolul mai departe pe Antena3.ro…

