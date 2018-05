Stiri pe aceeasi tema

- In anumite cazuri, precum "schimbarea brusca a benzilor, cu cinci persoane la bord", incuietorile centurilor "se pot suprapune", iar centura scaunului din stanga "se poate deschide", avertizeaza grupul intr-un comunicat. O solutie care necesita interventia unui tehnician "a fost conceputa",…

- Grupul german Volkswagen (VW) va chema 410.000 de masini, din cauza unei probleme la centurile de la bancheta din spate si si-a sfatuit clientii sa nu foloseasca scauul din mijloc, relateaza AFP.

- Compania BMW a anuntat, miercuri, decizia de chemare in service a peste 310.000 de vehicule inmatriculate in Marea Britanie, din cauza unei defectiuni la sistemul electric care poate provoca oprirea motoarelor. La sfarsitul anului trecut, BMW a chemat in service 36.410 de masini cu motoare…

- Audi cheama in service aproape 1,2 milioane de mașini, pentru remedierea unor defectiuni. Astfel, compania Audi, parte a grupului auto german Volkswagen, a decis chemarea in service a aproape 1,2 milioane de masini, din intreaga lume, pentru remedierea unei defectiuni la pompele de apa, care se incalzesc…

- Dacia recheama in service modelul Duster. Compania a identificat doua probleme tehnice la SUV-uri, una dintre ele potențial periculoasa, scrie Digi24.ro.Mai exact, specaliștii de la Dacia au identificat o posibila "neconformitate a butucului rotii fata".