- Gemania a anunțat o plafonare a prețului la gazele naturale incepand de anul viitor, atat in cazul intreprinderilor mari, cat și in cazul gospodariilor mici și mijlocii.Germania va plafona prețul la electricitate pentru gospodarii la 40 de eurocenți/kWh, iar pentru consumatorii industriali la 13 eurocenți/kWk.…

- Suma imensa de bani va merge catre dezvoltarea și producția vehiculelor electrice, a bateriillor si procurarea materiilor prime necesare pentru a sustine aceasta productie, potrivit unei analize Reuters a datelor publice si a previziunilor publicate de acele companii, scrie News.ro.Cifra de investitii…

- Cifra de investitii in vehicule electrice, care nu a mai fost publicata anterior, depaseste estimarile anterioare de investitii ale Reuters si este de peste doua ori mai mare fata de cel mai recent calcul publicat cu doar un an in urma. Pentru a pune cifra in context, Alphabet, compania-mama a Google…

- Germania si Spania isi mentin planul de a construi o noua conducta de gaz in Pirinei, sfidand opozitia Frantei, arata un plan de actiune comun, in timp ce liderii celor doua natiuni europene s-au intalnit in orasul spaniol La Coruna din nordul tarii, transmite Reuters. Fii la curent cu cele…

- Actiunile Porsche AG au stagnat joi, la capatul unei evolutii fluctuante in timpul primei lor zile de tranzactionare la bursa din Frankfurt, dupa ce grupul-parinte Volkswagen a sfidat pietele volatile, listand marca de masini sport la o evaluare de 75 de miliarde de euro (72 de miliarde de dolari),…

- Constructorul american a inceput oficial construcția noii uzine BlueOval City din Tennessee, Statele Unite. Noua uzina va fi cea mai mare construita vreodata de catre ovalul albastru și se va intinde pe o suprafața de aproximativ 15 kilometri patrați. La noua uzina, care va intra in funcțiune in 2025,…

- ProLogium Technology, companie taiwaneza producatoare de baterii pentru mașini electrice, vrea sa investeasca 8 miliarde dolari intr-o fabrica de baterii de tip „solid state” pentru mașini electrice și are pe lista scurta patru țari europene.

- Constructia unei a treia conducte de gaze intre Spania si Franta ar costa cel putin 3 miliarde de euro (3 miliarde de dolari) si ar dura ani de zile sa fie finalizata, fiind o optiune mai putin atractiva pentru a raspunde preocuparilor legate de aprovizionarea Europei decat noile terminale pentru…