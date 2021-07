Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile Didi, sustinute de SoftBank, au deschis la 16,65 dolari pe unitate, comparativ cu pretul prevazut in oferta publica, de 14 dolari pe unitate. Oferta a fost de 316,8 milioane de certificate americane de depozit, la nivelul superior al intervvalului de pret de 13-14 dolari, compania atragand…

- Restricțiile de circulație ca urmare a pandemiei de coronavirus au afectat puternic numeroase industrii la nivel global, printre care și cea de mobilitate. In vara lui 2020 au aparut primele informații potrivit carora Volkswagen analizeaza oportunitatea de a cumpara grupul francez de inchirieri auto…

- Grupul francez de inchirieri auto Europcar Mobility a respins miercuri oferta de preluare de aproximativ 2,20 miliarde de euro (2,60 miliarde de dolari), de la Volkswagen AG, au declarat pentru Bloomberg surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, informeaza Agerpres. Un consortiu condus…

- Taxiurile zburatoare au mai facut un pas spre realitate dupa ce o serie de companii din Marea Britanie si Brazilia au facut unele progrese comerciale, transmite Bloomberg. Compania britanica Vertical Aerospace Group a primit comenzi conditionate pentru pana la 1.000 de avioane electrice, care…

- Grupul auto francez Renault a anuntat miercuri ca va combina operatiunile de la trei dintre fabricile sale din nordul Frantei intr-o noua entitate juridica, Renault ElectriCity, care va produce 400.000 de vehicule pe an pana in 2025, informeaza AGERPRES . Prin crearea unui centru de productie a automobilelor…

- Guvernul Namibiei transmite ca oferta Germaniei de a plati 1,1 miliarde de euro drept compensație pentru atrocitațile comise in perioada coloniala de Imperiul German nu este „adecvata” dar ca a acceptat-o pe baza ințelegerii ca suma de bani pe care o va incasa ar putea crește in viitor, relateaza Bloomberg.

- Mondelez va prelua producatorul de snacksuri Chipita, care are la randul sau are o fabrica in Romania, pentru aproximativ doua miliarde de dolari. In 2020, Chipita a avut venituri in valoare de aproximativ 580 milioane de dolari. Compania europeana are 13 fabrici de productie iar bunurile…

- Blue Origin, compania spatiala a miliardarului Jeff Bezos, a dezvaluit ca cea mai mare oferta primita pana in prezent pentru un loc in nava spatiala New Shepard este de 2,4 milioane de dolari, transmite Reuters, citata de News.ro.Oferta de 2,4 miliarde de dolari a fost facuta in cadrul celei de-a doua…