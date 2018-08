Volkswagen, acuzată de fermierii mexicani că tunurile sale antigrindină au adus seceta Volkswagen este acuzata ca tunurile sale sonice menite sa protejeze mașinile contra distrugerii cauzate de grindina au adus și seceta in regiunea fabricii din Puebla, cea mai mare pe care grupul o auto o are in afara Germaniei. Compania spune ca va proteja mașinile cu plase speciale și ca va folosi mult mai rar tunurile. Volkswagen are mii de mașini la uzina, iar grindina a cauyzat distrugeri in trecut. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

