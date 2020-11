Volkswagen a lansat două SUV-uri electrice în China, la concurență cu Tesla pe cea mai mare piaţă auto din lume Volkswagen a lansat doua SUV-uri electrice in China, la concurența cu Tesla pe cea mai mare piata auto din lume Volkswagen a lansat marti doua modele de SUV-uri electrice ID.4 in China, in incercarea de a rivaliza cu Tesla pe cea mai mare piata auto din lume, transmite Reuters. Modelul ID.4 CROZZ este fabricat de societatea mixtă pe care Volkswagen o deţine împreună cu grupul chinez FAW, în timp ce ID.4 X este produs de o altă societate mixtă, cu SAIC Motor. Lansarea celor două modele marchează un pas important pentru Volkswagen pe piaţa vehiculelor… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

