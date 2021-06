Volkswagen a încheiat un acord prin care obţine despăgubiri de 288 de milioane de euro de la patru foşti directori, în scandalul emisiilor Acordul a avut loc in aceeasi zi in care procurorii din Berlin l-au acuzat pe Winterkorn ca a depus marturii false in Parlamentul german, cand a spus ca nu stia ca producatorul de automobile manipula testele de poluare ale motoarelor diesel, inainte ca acest caz sa devina public. Acordul marcheaza o etapa majora in eforturile Volkswagen de a lasa in urma cel mai mare scandal corporativ din istorie, care a costat pana acum grupul peste 32 de miliarde de euro, pentru repararea vehiculelor, amenzi si costuri legale. Scandalul, pe care Volkswagen l-a atribuit initial unui numar mic de ingineri necinstiti,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

