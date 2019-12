Volkswagen a anuntat productia a 1,5 milioane de vehicule electrice, in urmatorii 5 ani Grupul auto german Volkswagen AG a anuntat vineri accelerarea planurilor privind productia si vanzarea vehiculelor electrice.



Actuala tinta a brandului Volkswagen este sa produca un milion de masini electrice pana la finalul lui 2023, cu doi ani mai devreme decat era obiectivul initial. Pana in 2025, de pe noua linie ID dedicata exclusiv vehiculelor electrice urmau sa iasa 1,5 milioane de unitati.



Productia modelului ID.3 a inceput in noiembrie la fabrica din Zwickau, la sud de Leipzig. Este primul model al Volkswagen exclusiv electric ce va fi fabricat pe scara mare, la un… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

