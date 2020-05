Centrala pe gaze de la Iernut trebuie sa fie functionala la sfarsitul lunii decembrie, in prezent lucrarile fiind realizate in proportie de 90-92%, a declarat miercuri directorul general Romgaz, Adrian Volintiru, in cadrul unei conferinte de presa.



"Cu siguranta trebuie ca la sfarsitul lui decembrie centrala de la Iernut sa fie functionala. Nu avem alta solutie si vom face toate eforturile in continuare pentru a o avea la cheie atunci. Iernut este o investitie la cheie. (...) General Electric in acest proiect, ca a treia parte, reprezinta un mare plus pentru noi si ne va ajuta sa…