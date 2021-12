Stiri pe aceeasi tema

- Esecul la limita cu Arcada, de weekendul trecut (2-3), nu a pus amprenta prea mult pe moralul voleibalistilor de la SCMU Craiova, care sunt pregatiti sa se revanseze vineri, la Bucuresti. In etapa a 9-a din Divizia A1, trupa lui Dan Pascu se va duela cu Rapid, in deplasare, intr-un meci in care victoria…

- Echipa masculina de handbal a Universitații Craiova a inceput de astazi o serie de trei partide extrem de importante din cadrul returului Diviziei A, Seria C. Gruparea din Banie a obținut un prim succes convingator, scor 39-28 in fața celor de la Constantin Brancuși Tg. Jiu, iar acum pornește cu incredere…

- Gazdele au condus cu 2 0, iar echipa din judetul Timis a redus din diferenta.Echipele feminine de volei CS Medgidia si CSM Lugoj s au intalnit astazi, in sala "Iftimie Iliseildquo; din Medgidia, in etapa a cincea a Diviziei A1.Partida s a incheiat cu victoria echipei gazda antrenori, Florin Voinea si…

- Stavrositu vine la Universitatea Cluj în locul lui Vladimir Vojvodic, cel care a condus echipa în primele șapte etape. Conform unor surse monitorulcj.ro, Stavrositu a ajuns la o înțelegere verbala cu oficialii echipei și urmeaza sa semneze joi contractul. Stavrositu o preia…

- SCM Zalau are maxim de puncte dupa doua etape scurse din actualul sezon al Diviziei A1 la volei masculin. Echipa pregatita de Marius Lazar si Andrei Paun a obtinut sambata o noua victorie in minim de seturi, 3 – 0 pe teren propriu in fata formatiei Rapid Bucuresti. Cel mai scurt a fost primul partial,…

- Știința Bacau- Universitatea Cluj (sambata, ora 17.00, Sala Sporturilor) Dupa o pauza de jumatate de an, echipa de volei feminin Știința Bacau se pregatește sa revina in fața publicului propriu. O va face sambata, de la ora 17.00, cu ocazia meciului din etapa a doua a Diviziei A1, contra Universitații…

- Startul noului sezon al Diviziei A1 la volei masculin s-a dat sambata, vicecampioana Romaniei, SCM Zalau, debutand in deplasare, pe terenul echipei CSU UV Timisoara, echipa care este la al treilea sezon consecutiv in Diviziei A1. Formatia zalauana, manageriata de fostul libero al nationalei, Adrian…

- Ultima verificare pentru SCM Zalau inaintea inceperii noului sezon a avut loc la Craiova, la finele saptamanii trecute, unde formatia locala a organizat o noua editie a Memorialului „Radu Zamfirescu”. La eveniment au mai fost invitate Universitatea Cluj si Steaua Bucuresti, iar formatia pregatita de…