- Dupa ce au terminat sezonul regulat pe locul secund in seria de vest a Diviziei A2, la volei masculin, voleibalistii formatiei CSM Campia Turzii s-au calificat direct alaturi de cei de la Stiinta Bacau, la turneul pentru locurile 1-4, in seria de vest. Dupa disputarea meciurilor din prima faza play-off,…

- Sezonul regulat al Diviziei A2 (seria de vest), editia 2017-2018, la volei masculin, se incheie cu o infrangere neasteptata pentru formatia CSM Campia Turzii, dupa ce aceasta a pierdut cu scorul de 2-3 la Brasov, cu formatia locala CSU. Read More...

- Voleibalistii de la CSM Campia Turzii joaca sambata 17 februarie, in ultima etapa a sezonului regulat din Divizia A2 (seria de vest), in deplasare la Brasov, cu "lanterna" seriei, formatia locala CSU. Chiar daca meciul pare la prima impresie unul fara probleme pentru cei de la CSM, am aflat din surse…

- Voleibalistii de la CSM Campia Turzii incheie seria partidelor de pe teren propriu din Divizia A2 (seria de vest), editia 2017-2018, cu o victorie obtinuta cu scorul de 3-1 (28-26, 22-25, 25-20, 25-13), in fata formatiei ACS Volei Club Zalau. Read More...

- Prima deplasare din 2018, pentru voleibalistii de la CSM Campia Turzii, va avea loc sambata 3 februarie, la Arad, acolo unde vor juca cu echipa locala CS Provolei, intr-o partida ce conteaza pentru etapa a VIII-a din Divizia A2 (seria de vest). Read More...

- Voleibalistii de la CSM Campia Turzii au inceput cu dreptul returul Diviziei A2 (seria de vest), dupa ce azi in Sala Sporturilor "Ioan Stanatiev" din Campia Turzii, au invins usor cu scorul de 3-0 (25-18; 25-23; 25-16) tanara formatie a Centrului National de Excelenta Lapi din Dej. Read More...

- Sambata, 27 ianuarie, voleibalistii de la CSM Campia Turzii incep partidele oficiale din 2018, din Divizia A2 (seria de vest), prima dintre ele desfasurandu-se la Campia Turzii in Sala Sporturilor "Ioan Stanatiev", adversara fiindu-le tanara formatie CSS CNE Lapi Dej. Read More...

- Odata cu sfarsitul vacantei, componentii echipei de minivolei baieti de la CSM Campia Turzii s-au reintors la antrenamente, acestia urmand sa se pregateasca pentru ultimele doua turnee interjudetene ale Diviziei Nationale de Minivolei Masculin, editia 2017-2018. Read More...