Stiri pe aceeasi tema

- Voleibaliștii de la CSM Constanța revin pe teren propriu, cu gandul la cea de-a saptea victorie in campionat. Echipa de pe litoral, antrenata de Florin Voinea si Razvan Parpala, va infrunta un adversar valoros, de care o separa doar doua locuri in clasamentul Diviziei A1: CSM Constanța - CS Rapid București…

- Voleibalistii de la CSM Constanta au facut legea in Ardeal! Sambata, in etapa a 13-a a Diviziei A1, echipa antrenata de Florin Voinea si Razvan Parpala s-a impus, cu scorul de 3-0 (25-22, 30-28, 25-23), in deplasare, in fata celor de la CS Unirea Deja, bifand astfel cel de-al saptelea succes al stagiunii.…

- Formatia masculina de volei CSM Constanta antrenori, Razvan Parpala si Florin Voinea a realizat a saptea victorie in primul ei sezon in Divizia A1, 3 0 25 22, 30 28, 25 23 pe terenul Unirii Dej, in etapa a 13 a de campionat.Voleibalistii nostri au facut legea in Ardeal Vidoni a fost principalul realizator,…

- Doua meciuri de campionat au mai ramas de disputat, in decembrie, pentru voleibalistii de la CSM Constanta. Jucatorii antrenati de Razvan Parpala si-au fixat un obiectiv indraznet, acela de a scoate maximum de puncte din ultimele partide ale anului si ale turului Diviziei A1. Sambata, 10 decembrie,…

- Echipa masculina de volei CSM Constanta a invins, cu scorul de 3-2 (25-21, 20-25, 16-25, 25-23, 15-8), pe Stiinta Explorari Baia Mare, intr-o partida disputata la Sala Sporturilor, contand pentru faza I a Cupei Romaniei. Fara trei jucatori de baza, Arquez, Muscina si Grigore, toti cu probleme medicale,…

- Victorie in trei seturi pentru voleibaliștii constanteni la Baia Mare. CSM Constanța a caștigat meciul cu Știința Explorari, din etapa a 8-a a Diviziei A1, cu 3-0 (25-22, 25-23, 26-24) și obține astfel cea de-a treia victorie in campionat.In setul 3, baieții antrenați de Razvan Parpala au revenit spectaculos,…

- Veritabil tur de forta pentru echipa masculina de volei CSM Constanta in acest week-end. Nou promovata in esalonul de elita, formatia antrenata de Razvan Parpala va disputa doua meciuri in cadrul aceleasi deplasari, contra celor de la Stiinta Explorari Baia Mare. Prima partida, care va conta pentru…

- Echipa masculina de volei CSM Constanta a sustinut partida din etapa a sasea a Diviziei A1, intalnind pe teren propriu, in Sala Sporturilor "Simona Amanarldquo; din Constanta, Arcada Galati, campioana Romaniei. In precedenta disputa din propriul fief, echipa de pe litoral antrenor, Razvan Parpala intalnise…