Voleibaliştii au misiune grea la Dej Echipa masculina de volei SCMU Craiova va disputa, in acest weekend, o noua partida importanta din sezonul regulat din Divizia A1 . Elevii lui Danut Pascu vor da piept cu Unirea Dej, in deplasare, intr-unul dintre cele mai interesante meciuri ale etapei. Partida este programata sambata, de la ora 18.00. Oltenii se afla intr-o perioada de gratie in campionat. Acestia au inregistrat cinci victorii consecutive, in care au obtinut maximum de puncte. Printre acestea, un rezultat notabil este victoria cu scorul de 3-0 in fata formatiei Dinamo Bucuresti, una dintre favoritele la titlu din acest sezon.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

