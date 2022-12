Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii calificați din Republica Moldova, reprezentanți ai FMF acreditați de UEFA, se bucura de incredere deplina din partea forului european, fiind delegați la meciurile din cadrul competițiilor desfașurate sub egida UEFA. Astfel, Diana Bulgaru va activa in calitate de Delegat UEFA la partida…

- Voleibalistele de la SCMU Craiova au pierdut si cel de-al treilea meci din noul sezon al Diviziei A1, scor 0-3 cu Voluntari, una dintre echipele puternice din campionat. Disputa a contat pentru etapa a treia. Chiar daca nu a bifat niciun succes pana in prezent si a luat nici macar un punct, gruparea…

- CSM Oradea a ratat calificarea in grupele Ligii Campionilor la polo pe apa masculin dupa ce a fost invinsa de echipa croata VK Jadran Split cu scorul de 12-11 (5-1, 2-3, 2-3, 3-4), sambata, in Bazinul Olimpic ''Ioan Alexandrescu'', in mansa secunda din turul al treilea preliminar al competitiei.…

- Echipele Tottenham si Eintracht Frankfurt si-au asigurat calificarea in optimile Ligii Campionilor, dupa rezultatele de marti, din ultima etapa a grupelor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Chindia Targoviște a devenit o adevarata sperietoare pentru orice adversar in campionat. Cu Toni Petrea pe banca tehnica, formația dambovițeana este invincibila in Superliga. Sambata dupa-amiaza, roș-albaștrii au bifat a patra victorie consecutiva in campionat, dupa ce au dispus de FC Voluntari, la…

- CSM Bucuresti iși continua parcursul excelent din Grupa A a Ligii Campionilor: in etapa a cincea, vicecampioana Romaniei la handbal feminin a invins echipa DHK Banik Most, pe teren propriu, scor 40-25.

- Chindia Targoviște și-a aflat, astazi, adversarii pe care ii va infrunta in faza grupelor Cupei Romaniei. In urma tragerii la sorții, formația pregatita de Toni Petrea a fost repartizata in Grupa D, alaturi de Universitatea Craiova, FC Argeș, FC Hermannstadt, CS Ocna Mureș și Minaur Baia Mare. La tragerea…

- Un padurar din comuna Blagești, județul Bacau, a fost batut cu pietre și bate de oamenii din sat. Victima susține ca agresorii sai au recurs la acest gest pentru ca i-ar fi impiedicat sa fure lemne din padure. Agresorii l-au atacat noaptea Conflictul a avut loc noaptea, cand padurarul și fratele sau…