- Echipa de volei feminin CSM Lugoj a invins miercuri, pe teren propriu, formatia sarba Jedinstvo Stara Pazova, scor 3-0, in mansa retur din semifinalele Challenge Cup si va juca in premiera finala competitiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- CSM Lugoj, detinatoarea Supercupei Romaniei, a invins-o pe CS Dinamo Bucuresti cu scorul de 3-0 (25-23, 25-15, 25-22), sambata, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 20-a a Diviziei A1 la volei feminin. Elizaveta Ruban (17 puncte), Georgiana Popa (13) si Aliona Martiniuc (12) au fost cele mai bune…

- Voleibalistele de pe Timiș au dus o lupta grea pe terenul sarboaicelor de la Jedinstvo Stara Pazova, ieri seara, in prima manșa din semifinalele Cupei Challenge. CSM Lugoj a cedat pana la urma in cinci seturi, scor 2-3, dar pastreaza șanse bune de a obține calificarea in finala. Lugojencele au fost…

- CSM Lugoj a reusit sa depaseasca miercuri si in meciul retur, formatia belgiana Asterix Avo Beveren. Dupa 3-2 la Beveren, lugojencele au castigat si in sala Ioan Kunst Ghermanescu cu 3-1, reusind sa se califice, in premiera, in faza semifinalelor CEV Challenge Cup. Meciul a fost unul extrem de dificil…

- CSM Lugoj si-a depasit performantele din trecut si a mai adaugat ceva. Timisencele de la fileu au depasit formatia belgiana Asterix Avo Beveren si in returul din sala „Ioan Kunst Ghermanescu”, scor 3-2, in fata unui public timisean entuziasmat si vor juca, in premiera, in semifinalele CEV Challenge…

- Irina Begu (32 de ani, numarul 34 WTA) a invins-o pe jucatoarea rusa Veronika Kudermetova (25 de ani, numarul 9 WTA) cu scorul de 7-5, 6-4si s-a calificat in semifinalele turneului de la Adelaide, Australia.

- CSM Lugoj s-a calificat din nou in optimile de finala ale CEV Challenge Cup la volei feminin. Elevele lui Ugljesa Segrt au reusit sa invinga in premiera o formatie din Turcia. A fost 3-1 la seturi cu formatia PTT Ankara, dupa ce banatencele cedasera saptamana trecuta, scor 2-3, in deplasare. Lugojencele…

- Selectionata Braziliei s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal, dupa ce a invins Coreea de Sud cu scorul de 4-1 (4-0), luni seara, pe Stadium 974 din Doha, intr-un meci spectaculos din optimile de finala.