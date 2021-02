Stiri pe aceeasi tema

- CSM Targoviste a obtinut, duminica, a 13-a sa victorie din tot atatea meciuri in acest sezon al Diviziei A1 la volei feminin, 3-0 (25-19, 25-9, 25-21) cu CSO Voluntari 2005, pe teren propriu, potriv it Agerpres. Ghergana Dimitrova a reusit 15 puncte, iar Irina Truskina 11. CSM Targoviste…

- Duminica s-au jucat ultimele partide din cadrul primului turneu al returului Diviziei A la volei feminin, cu grupe gazduite, timp de trei zile, de Targoviste, Blaj, Medgidia si Pitesti. CSM Targoviste ramane liderul campionatului, potrivit news.ro. Rezultatele inregistrate sunt: Grupa…

- Ziarul Unirea FOTO: Volei Alba Blaj – CSM Lugoj 3-1 | Campioana, victorie cu ceva emoții… Volei Alba Blaj s-a impus cu emoții, in Sala “Timotei Cipariu, cu CSM Lugoj, scor 3-1 (25-20, 20-25, 25-14, 25-15), in al doilea meci al anului și totodata al returului Diviziei A1. Iar daca jocul anterior, cu…

- Surpriza in Turneul 6 al Diviziei A1 la volei feminin! CS Medgidia a invins cu 3-2 pe Dinamo si ocupa locul 3 in clasament.Medgidia a invins cu scorul de 3-2 pe Dinamo in cadrul Grupei disputate la Targoviste. Fosta dinamovista Adriana Matei si-a luat o stralucita revansa in fata fostei […] Articolul…

- CSM Targoviste a reusit a 11-a victorie consecutiva in campionat in tot atatea meciuri, 3-1 (25-15, 23-25, 25-20, 27-25) cu CS Medgidia, marti, in deplasare, in turneul al saselea al Diviziei A1 la volei feminin. Cubaneza Heidy Casanova a fost de departe cea mai buna de pe teren, cu 30 de puncte.…

- Doar o victorie au obținut voleibalistele de la CSM Lugoj in cel de-al treilea turneu al Diviziei A1 la volei feminin, desfașurat in weekend, in Sala Ioan Kunst Ghermanescu. Dupa doua infrangeri in primul turneu, 0-3 cu Dinamo București și CSM Volei Alba Blaj, urmate de alte doua eșecuri prin…

- Formatia de volei feminin CSM Lugoj a cedat ieri dupa patru seturi in duelul cu CS Medgidia, ultimul din turneul 3, organizat chiar in sala „Ioan Kunst Ghermanescu” din municipiul de pe Timis. Dupa ce au invins Voluntariul in primul meci al turneului de acasa, 1-3 a fost scorul pe seturi inregistrat…

- Echipa feminina de volei de pe Timiș s-a impus in primul joc al turneului organizat in sala proprie. CSM Lugoj a castigat in patru seturi, scor 3-1, partida cu CSO Voluntari, obtinand astfel si primele puncte stagionale. Al treilea turneu al editiei „de pandemie” 2020-21 a inceput bine pentru timisence,…