Voleibalistele de la CS Medgidia, victorie fara drept de apel cu CS U NTT Data Cluj

- Doar o victorie au obținut voleibalistele de la CSM Lugoj in cel de-al treilea turneu al Diviziei A1 la volei feminin, desfașurat in weekend, in Sala Ioan Kunst Ghermanescu. Dupa doua infrangeri in primul turneu, 0-3 cu Dinamo București și CSM Volei Alba Blaj, urmate de alte doua eșecuri prin…

- Astazi, CS Mdgidia a invins cu 3 1 CSM Lugoj.La turneul 3, de la Lugoj, al Diviziei A1 la volei feminin, editia 2020 2021, CS Medgidia a castigat ambele meciuri disputate.Dupa 3 1, ieri, cu CSO Voluntari 2005, in aceasta seara jucatoarele pregatite de Florin Voinea si Radu Began s au impus cu acelasi…

- CS Medgidia sustine doua partide la turneul de la Lugoj al Diviziei A1.Formatia feminina de volei CS Medgidia a debutat in aceasta seara la turneul 3, de la Lugoj, al Diviziei A1, editia 2020 2021.Jucatoarele pregatite de Florin Voinea si Radu Began au intalnit CSO Voluntari 2005, de care au dispus…

- CS Medgidia va sustine doua partide, sambata si duminica.Echipa feminina de volei CS Medgidia disputa in acest weekend cel de al treilea turneu din cadrul Diviziei A1.Formatia de pe litoral va sustine partidele la Lugoj.Programul este urmatorul:Sambata, 21 Noiembrie, ora 18.30 CS Medgidia CSO Voluntari…

- O victorie si o infrangere pentru CS Medgidia la turneul 2 al Diviziei A. Echipa feminina de volei CS Medgidia a sustinut in aceasta seara meciul cu CSM Volei Alba Blaj, campioana Romaniei, de la turneul 2 al Campionatului National de volei feminin, Divizia A1, grupa 2, de la Medgidia.Victoria i a apartinut…

- In primul meci al turneului 2, de la Medgidia, s au duelat CS Medgidia si CS Rapid Bucuresti.Turneul 2 al Campionatului National de volei feminin, Divizia A1, grupa 2, a inceput in aceasta seara, la Medgidia, iar in prima partida s au intalnit echipa locala, CS Medgidia, si CS Rapid Bucuresti.Pregatite…

- Apararea de fier a Medicinei a fost de neclintit, iar CS Medgidia s a vazut la final invinsa.Echipa feminina de volei CS Medgidia a sustinut in aceasta seara al doilea meci din turneul I al Diviziei A, editia 2020 2021.Jucatoarele pregatite de Florin Voinea si Radu Began au intalnit CSU Medicina Tg.…

- Partida a facut parte din Turneul I al Campionatului National de volei Divizia A1.Echipa feminina de volei CS Medgidia a debutat cu dreptul in editia 2020 2021 de campionat, inregistrand in aceasta seara o victorie importanta contra Stiintei Bacau.CS Medgidia s a impus cu scorul de 3 1 25 23, 21 25,…