Stiri pe aceeasi tema

- Primul turneu al locurilor 7-11 din Divizia A1 la volei feminin a inceput, miercuri, la Voluntari, fara spectatori in tribune, iar echipa CS Medgidia a sustinut, joi dupa amiaza, prima partida. Confruntarea cu FC Arges a fost una extrem de disputata, la capatul a cinci seturi victoria revenind formatiei…

- Echipa feminina de volei CS Medgidia este gata pentru un nou meci dificil in Divizia A1. Fetele antrenate de Florin Voinea si Radu Began joaca, sambata, de la ora 17.00, in deplasare, cu Stiinta Bacau, o echipa redutabila pe teren propriu. CS Medgidia vine dupa victoria obtinuta pe teren propriu in…

- Voleibalistele de la CS Medgidia au profitat de pauza scurta pe care o au si au mers in doua scoli din Medgidia pentru a promova sportul pe care il practica si pentru a-i convinge pe copii sa se inscrie la volei. Alaturi de antrenorii Florin Voinea si Radu Began, fetele de la CS Medgidia au vizitat…

- In etapa a 20-a din Divizia A1 la volei feminin, formatia CS Medgidia s-a impus sambata, in deplasare, in confruntarea cu CSO Voluntari 2005, scor 3:2 (26:28, 25:18, 21:25, 25:16, 17:15). In decisiv, echipa din Medgidia a salvat o minge de set si meci.Au evoluat pentru CS Medgidia (antrenori Florin…

- Echipa feminina de volei CS Medgidia asteapta cu nerabdare meciul cu CSO Voluntari, formatie aflata pe ultimul loc al clasamentului Diviziei A1. Fetele antrenate de Florin Voinea si Radu Began vin dupa victoria spectaculoasa cu Rapid Bucuresti si au un moral bun inainte de intalnirea cu „lanterna rosie”.…

- Echipa feminina de volei CS Medgidia se pregateste pentru o noua confruntare dificila in Divizia A1. Fetele antrenate de Florin Voinea si Radu Began vor juca, sambata, de la ora 18.00, cu Rapid Bucuresti, in Sala Sporturilor „Iftimie Ilisei”. Conducerea clubului din Medgidia ii indeamna pe toti suporterii…

- Sambata, in etapa a 14-a din Divizia A1 de volei feminin, echipa CS Medgidia a castigat, pe teren propriu, in Sala Sporturilor „Iftimie Ilisei” din Medgidia, partida cu formatia CSU Belor Galați, scor 3:0 (25:20, 25:18, 25:18). Au evoluat pentru CS Medgidia (antrenori Florin Voinea și Radu Began): Sara…

- Echipa feminina de volei CS Medgidia se bucura, in acest sezon, de participarea in Divizia A1, fapt care se intampla pentru prima data de la infiintarea clubului. Fetele antrenate de Florin Voinea si Radu Began au facut o figura frumoasa in prima parte a sezonului, reusind cateva victorii importante…