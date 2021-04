Voleibalistele Craiovei şi-au aflat programul de la turneul final. Debut complicat! Echipa feminina de volei SCMU Craiova, sub conducerea lui Lucian Zlotea, debuteaza astazi la turneul final de promovare in Divizia A1. Fetele noastre nu au avut foarte mult noroc la tragerea la sorti, si astfel vor juca primul meci in compania formatiei CSS Turda, de la ora 18.00. Apoi, sambata, tot de la ora 18.00, SCMU se va duela cu Focsani, pentru ca duminica, in ultima zi a competitiei, sa intalneasca CS Mioveni. Program turneul final: Vineri, 16 aprilie – ora 15.00: CS Mioveni – Focsani, ora 18.00: SCMU Craiova – CSS Turda;Sambata, 17 aprilie – ora 15.00: CSS Turda – CS Mioveni, ora 18.00:… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

