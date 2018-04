Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul jucator constantean de tenis de masa din Constanta Cristian Pletea a facut parte din echipa nationala de seniori a Romaniei care a intalnit Slovenia, la Bucuresti, in primul meci din turneul de calificare la Campionatul European pe echipe din 2019. Romania a pierdut meciul cu 2 3, dupa ce a…

- Nationala masculina de tenis de masa a jucat primul meci din Turneul de calificare la Campionatul European 2019. Partida Romania – Slovenia s-a terminat cu scorul de 3 la 2 pentru Slovenia. Meciul a fost transmis pe TVR HD și online pe TVR+, marti, 27 martie.

- Naționala feminina de handbal tineret, la Campionatul Mondial 2018. Turneul de calificare a inceput vineri, la Cluj-Napoca. Naționala de tineret se lupta pentru calificarea la Mondiale! Romania, Ucraina, Croația și Georgia iși disputa calificarea la Sala Polivalenta! Turneul de calificare are loc intre…

- Cel mai ridicat procentaj de copii de 12 ani sau sub aceasta varsta care au beneficiat in 2016 de servicii oficiale de ingrijire a copilului se inregistreaza in Danemarca (86%), Suedia (70%), Marea Britanie (65%) si Germania (64%), iar cel mai scazut in Letonia (1%), Croatia (2%), Slovacia (3%),…

- Reprezentativa masculina de hochei pe gheata a Statelor Unite a suferit a doua infrangere la turneul olimpic de la PyeongChang, cedand sambata cu un incredibil 0-4 in fata selectionatei sportivilor olimpici din Rusia (OAR), in grupa B. Hocheistii din SUA pierdusera si in fata Sloveniei,…

- Echipa nationala de futsal a Portugaliei a caștigat in premiera Campionatul European, competiție care a avut loc la Ljubljana, in Slovenia. In finala, portughezii i-au invins cu 3-2, dupa prelungiri, pe vecinii lor din peninsula Pirineica, spaniolii.

- Campionatul European de fotbal in sala a debutat in capitala Sloveniei, orasul Ljubljana. In prima zi a turneului, echipa țarii-gazda a competitiei a incheiat la egalitate, scor 2-2, partida cu reprezentativa Serbiei contand pentru grupa A.

- Reprezentativa de futsal a Romaniei debuteaza, astazi, contra Portugaliei, in grupa C de la Campionatul European din Slovenia. Meciul va avea loc de la ora 19.00 si va transmis de Pro X. Lusitanii ocupa locul 7 in ierarhia mondiala, in timp ce Romania se afla pe 23:00. Din grupa Romaniei mai face…