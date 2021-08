Volei pe plaja - Echipele CSS si CSM Sighet au reprezentat cu succes voleiul sighetean la Campionatele Nationale

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa jumatatea lunii august, preturile pachetelor de vacanta atat in Romania cat si in Bulgaria vor scadea cu pana la 40%, estimeaza specialiștii din domeniu. Conform IRI Travel, in prezent cazarea la Mamaia costa intre 250 si 350 de lei pe noapte, de persoana, cu mic dejun. Dupa data de 23 august,…

- Plajele din Mamaia sunt verificate, incepand de joi, de reprezentanti ai Administratiei Nationale Apele Romane, de politisti si de inspectori Antifrauda. Echipele de control urmeaza sa verifice daca operatorii economici au ocupat plajele noi din statiune și daca exista elemente de natura fiscala. De…

- Celebrul Ion Țiriac, pe langa acțiunile sale caritabile, și averea fabuloasa, este cunoscut și pentru aparițiile alaturi de femei frumoase. Recent, celebrul om de afaceri a fost surprins pe plaja din Mamaia. Afaceristul nu era singur, iar cei care l-au vazut au reușit sa imortalizeze și momentul. Ion…

- La interval scurt in Constanta si Mamaia au avut loc, ieri, doua accidente.Nu ca ar fi fost singurele insa cele doua au avut un numitor comun: ambele au ajuns cu rotile in sus dar au fost inregistrate si victime.Primul a avut loc in jurul orei 10.00, cand potrivit IPJ politistii rutieri au fost sesizati…

- Din ce in mai multe nemulțumiri apar in stațiunea Mamaia din cauza plajelor largite. Un investitor spune ca a cerut Administrației Bazinale de Apa Dobrogea-Litoral suspendarea contractului pentru plaja pe care a inchiriat-o pe timp de un an și ca și alți operatori vor sa-i urmeze exemplul. Aceasta,…

- Reabilitarea plajei din Mamaia a starnit controverse in randul turistilor. Oamenii sunt nemultumiti ca nisipul nu mai este la fel de fin, șezlongurile sunt prea departe de mare, iar apa devine brusc adanca. „De la mal pana la geamandura nu cred ca sunt mai mult de 4 metri, iar dupa aceea apa devine…

In aceste zile, echipele de rugby de la categoriile U12 fete și U14 baieți ale clubului Șoimii Campia Turzii, dar și cea de la U12 fete a clubului Șoimii Turda, participa la a XII-a ediție a...

- Reprezentativa de fotbal a Angliei conduce echipa Cehiei cu scorul de 1-0, la pauza meciului care are loc marti seara, pe Stadionul Wembley din Londra, in Grupa D a turneului final EURO 2020. Raheem Sterling a deschis scorul pentru nationala Albionului (12), dupa ce tot el a trimis mingea…