Naționala masculina de volei a Romaniei va juca, miercuri, 8 iunie, de la ora 21.45, in Macedonia de Nord, in penultima etapa a grupei B a Silver League. Calificați matematic in turneul Final Four, tricolorii sunt deciși sa-și mențina invincibilitatea in aceasta competiție, pe care vor sa o caștige pentru a doua oara in istorie. In aceasta ediție a competiției, Macedonia de Nord a fost cel mai dificil adversar din grupa. La Galați, acum 11 zile, macedonenii au revenit ...