Stiri pe aceeasi tema

- Volei Municipal Zalau si SCM Universitatea Craiova este partida care deschide etapa cu numarul sapte din play-off-ul Diviziei A1. Campioana Romaniei are 52 de puncte acumulate inaintea duelului de vineri dupa-amiaza, situandu-se pe locul patru, in timp ce formatia olteana ocupa locul cinci, cu 47 de…

- Volei Municipal Zalau si Tricolorul Ploiesti este ultimul meci din cadrul turului play-off-ului Diviziei A1 la volei masculin. Jocul dintre cele doua formatii este programat luni dupa-amiaza, incepand cu ora 18, in Sala Sporturilor “Gheorghe Tadici”, fiind un duel intre ocupanta primei pozitii si echipa…

- Penultima etapa din turul fazei a doua a Diviziei A1 a programat si duelul dintre campioana en-titre, Volei Municipal Zalau si Steaua Bucuresti, formatie ce a incheiat pe primul loc sezonul regulat. Formatia de la poalele Mesesului ocupa locul patru in acest moment, la 15 puncte in spatele Stelei, echipa…

- Clasata pe locul cinci cu doua etape inainte de finalul sezonului regulat, campioana Volei Municipal Zalau are o misiune dificila in ultimele doua runde. Jucatorii antrenati de bulgarul Nikolay Jeliazkov vor intalni luni pe terenul celor de la Tricolorul Ploiesti, una dintre echipele cu sanse reale…

- Sala Sporturilor “Gheorghe Tadici” va fi miercuri dupa-amiaza, incepand cu ora 18, gazda partidei de volei dintre campioana Romaniei, Volei Municipal Zalau si CSS 2 Centrul National de Excelenta Baia Mare. Echipa zalauana ocupa locul cinci dupa 19 etape, la doua puncte in spatele celor de la CSM Bucuresti,…

- Voleibalistii de la CSM Campia Turzii incheie seria partidelor de pe teren propriu din Divizia A2 (seria de vest), editia 2017-2018, cu o victorie obtinuta cu scorul de 3-1 (28-26, 22-25, 25-20, 25-13), in fata formatiei ACS Volei Club Zalau. Read More...

- Liga I, etapa a 24-a: ACS Poli Timișoara – FC Voluntari (vineri, 18.00, Digi, Dolce, Look). Partida de pe stadionul ”Dan Paltinișanu” se va constitui in al zecelea duel direct in Liga 1 Betano. Pana acum, ilfovenii au cinci victorii contra lui Poli, inclusiv una pe stadionul ”Dan Paltinișanu”. Partea…

- Schimbarea antrenorului Marian Constantin pare sa fi fost de bun augur pentru campioana Romaniei, Volei Municipal Zalau, care nu a mai simtit gustul unei victorii de trei puncte de aproape o luna. Cu bulgarul Nikolai Jeliazkov pe banca tehnica, echipa zalauana a invins luni seara cu 3 – 1, pe teren…