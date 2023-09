Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de volei masculin a Sloveniei a ratat calificarea in finala Campionatului European, dupa ce a fost eliminata, joi, la Roma, in prima semifinala, de reprezentativa Poloniei. A doua semifinala va avea loc intre Italia – Franta.Polonia s-a impus cu scorul de 3-1, pe seturi 23-25, 25-21, 25-20,…

- Joi, la Roma, sunt programate semifinalele Campionatului European de volei masculin: Slovenia – Polonia si Franta – Italia. Caștigatoarele se vor califica in finala competiției, programata sambata, tot in capitala Italiei. Tot sambata, 16 septembrie, va avea loc și finala mica, pentru medaliile de bronz.…

- Naționala de volei masculin s-a calificat in sferturile de finala ale Campionatului European care are loc la Varna in Bulgaria. Echipa Romaniei a trecut in optimi de Croația cu 3-2. Alexandru Rața a fost cu adevarat de neoprit in meciul cu croații. A facut punct dupa punct, spre disperarea adversarilor…

- Nationala de volei masculin a Romaniei va intani campioana olimpica Franta in sferturile de finala ale Campionatului European.Franta a trecut in optimi de Bulgaria, scor 3-0 (25-21, 25-21, 25-15), conform News.ro. Tricolorii au intalnit Franta si in faza grupelor, cand s-au impus cu 3-1.…

- Romania a invins Franța, campioana olimpica en titre, cu 3-1 (25-23, 16-25, 25-18, 25-21) și va juca in optimi de finala la Campionatul European. Romania a fost curajoasa, relaxata și a aratat un volei de nivel inalt in ultimul meci din Grupa D, care s-a disputat la Tel Aviv, iar asta a insemnat…

- Nationala de volei masculin a Romaniei a fost invinsa miercuri, la Tel Aviv, de reprezentativa Portugaliei, scor 3-0, in primul meci din grupa D a Campionatului European.Scorul pe seturi a fost 25-19, 25-18, 25-23. Tot miercuri s-a mai jucat in grupa D partida dintre Turcia – Franta, scor…

- Nationala de volei feminin a Romaniei a terminat pe locul trei in grupa B a Campionatului European și va infrunta echipa Frantei in optimile de finala. Romania a fost invinsa de Bulgaria cu scorul de 3-2 (26-24, 18-25, 25-17, 22-25, 15-12), in ultimul meci din grupa B a Campionatului European de volei…

- Nationala de volei feminin a Romaniei a incheiat pe locul 3 in grupa B a Campionatului European si va evolua in optimi contra nationalei similare a Frantei, potrivit news.ro.Meciul va avea loc, sambata, la Florenta.Potrivit FR Volei, obiectivul nationalei - calificarea in optimile de finala,…