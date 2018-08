Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata masculina de volei a Romaniei s-a calificat, duminica, la Campionatul European dupa o pauza de 23 de ani, in urma victoriei cu scorul de 3-1 (26-24, 25-22, 20-25, 25-21) in fata Finlandei, in Sala Polivalenta Oltenia din Craiova, intr-un meci din Grupa A a preliminariilor. Tricolorii s-au…

- Naționala de volei feminin a Romaniei s-a impus astazi, cu scorul de 3-0 (25-11, 25-18, 25-22), in Sala Polivalenta din Craiova, in fața Letoniei, intr-un meci din etapa a 3-a din grupa F de calificare la Campionatul European din 2019. ...

- Selectionata Romaniei a invins echipa Finlandei cu scorul de 3-2 (25-18, 21-25, 25-22, 18-25, 15-6), miercuri, la Helsinki, in Grupa A a preliminariilor Campionatului European de volei masculin din 2019.

- "Se pareca avem o problema „mititica". Știti ca vine un Campionat European de Fotbal si ca Romania gazduieste trei meciuri. Ei bine se pare ca vom avea o linie de tren care vrea sa treaca prin patinoar! Ma gandesc insa ca ar putea trece mai prin stanga sau prin dreapta. Sa nu-mi bage trenul in patinoar…

- Nationala masculina de tineret U20 debuteaza joi, de la ora 16:00, in compania Islandei, la Campionatul European din Slovenia. Cele doua nationale fac parte din Grupa A, alaturi de Germania si Suedia, care se infrunta in celalalt meci al zilei.

- Presedintele Federatiei Romane de Handbal, Alexandru Dedu, a declarat pentru AGERPRES dupa aflarea grupei in care va juca Romania la Campionatul European feminin din 2018, gazduit de Franta (29 noiembrie-15 decembrie), ca isi doreste o calificare in grupa principala si o clasare in partea superioara…

- Selectionata Romaniei s-a calificat la Campionatul European de handbal feminin 2018, dupa ce a invins echipa Austriei cu scorul de 28-25 (13-11), joi seara, la Innsbruck, intr-un meci din Grupa a 4-a a preliminariilor. Tricolorele nu mai pot scapa primele doua locuri in grupa, care asigura…

- Handbalista echipei nationale a Romaniei, Cristina Neagu, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca isi doreste sa castige meciurile cu Austria si Portugalia, ultimele din preliminarii, si sa se califice la Campionatul European din Franta de pe primul loc al grupei. „Vreau sa castigam ambele…