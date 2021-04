Stiri pe aceeasi tema

- S-a incheiat ediția 2020-2021 a Diviziei A1 de volei masculin, desfașurata in condiții speciale cauzate de pandemia de coronavirus, sub forma de turnee. Pentru Știința Explorari a fost un campionat plin de evenimente, pe care l-a incheiat pana la urma cu bine. In vara lotul a fost primenit serios, la…

- In perioada 15-17 aprilie este programat returul grupei 5-8 din cadrul Diviziei A1 de volei masculin. Partidele se desfașoara in București, dupa urmatorul program: Joi, 15 aprilie Dinamo București – Știința Explorari Baia Mare (ora 11); Unirea Dej – Universitatea Cluj (ora 13); Vineri, 16 aprilie Știința…

- Programul turneului din cadrul grupei 5-8 se va desfașura la Dej, dupa urmatorul program: Joi, 8 aprilie Dinamo București – Știința Explorari Baia Mare (ora 14); Unirea Dej – Universitatea Cluj-Napoca (ora 17); Vineri, 9 aprilie Știința Explorari Baia Mare – Universitatea Cluj-Napoca (ora 14); Dinamo…

- De azi și pana duminica vor avea loc in capitala toate meciurile din ambele grupe ale turneelor 10 și 11. Știința Explorari (locul 9, 12p) va juca doua partide. In primul meci, Stiinta Explorari Baia Mare va intalni sambata, 13 februarie (ora 18), CSA Steaua București (locul 4, 34p). Partida va fi arbitrata…

- Sala polivalenta din Baia Mare gazduiește, in perioada 11-13 februarie, turneul II al Grupei 4 din cadrul Diviziei A1 de volei masculin. Alaturi de Știința Explorari Baia Mare mai participa Unirea Dej și Dinamo București. Toate intalnirile vor putea fi urmarite, in direct, pe pagina de Facebook Volleyball…

- Azi au inceput in Sala sporturilor “Gheorghe Demian” din Cluj-Napoca meciurile din Cupa Romaniei la volei masculin, ediția 2020-2021. Știința Explorari a fost eliminata in faza I (optimi de finala) a competiției de Steaua București. Baimarenii au fost dominați in primele doua seturi, dar au fost foarte…

- Toate meciurile Cupei Romaniei la volei masculin, ediția 2020-2021, se vor desfașura la Cluj-Napoca in perioada 28-31 ianuarie. Știința Explorari va lua startul in faza a II-a a competiției urmand sa intalneasca joi, de la ora 11, Steaua București. Programul Cupei Romaniei: Faza I (joi, 28 ianuarie)…