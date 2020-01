Stiri pe aceeasi tema

Partida grea pentru voleibalistii de la CSM Campia Turzii, care sambata 18 ianuarie, incepand cu orele 18.00, vor intalni in Sala Sporturilor "Ioan Stanatiev" din localitate, ocupanta locului 3 in...

- Știința Explorari Baia Mare a intalnit SCM Gloria Buzau, pierzand cu 3-1 (-21, 20, 21, 22). A fost ultimul meci oficial din acest an pentru Știința Explorari, deoarece partida cu Arcada Galați (0-3), din ultima etapa a turului, s-a jucat in devans. SCM Gloria Buzau: Rapeanu 2p (2 ași), Szot 30p (un…

- Știința Explorari va intalni, in deplasare, SCM Gloria Buzau, in etapa a 8-a a Diviziei A1 de volei masculin. Partida se va juca duminica, 8 decembrie, de la ora 17. Intalnirea va fi arbitrata de George Gradinaru (Galați) și Benone Vișan (București), in timp ce Marian Paușescu (București) va fi observator…

- Știința Explorari va intalni in prima faza a Cupei Romaniei, in deplasare, Steaua București, liderul seriei Est a Diviziei A2. Partida se va juca joi, 21 noiembrie, de la ora 17.30, și va fi arbitrata de Lucian Nastase (Galați) și Bogdan Stoica (București). Programul meciurilor din faza I a Cupei Romaniei:…

- Știința Explorari va intalni Unirea Dej, in etapa a șasea a Diviziei A1 de volei masculin. Partida se va disputa sambata, 16 noiembrie, de la ora 18, in Sala polivalenta din Baia Mare. Meciul Știința Explorari – Unirea Dej, considerat un derby zonal, va fi arbitrat de ieșenii Ioan Gorban și Alexandru…

- cadrul etapei a III-a a seriei vest a Diviziei A2 de volei masculin dintre CSM Suceava și Știința Bacau. Ambele formații au aliniat sextete alcatuite din jucatori foarte tineri, insa cei cațiva veterani suceveni au fost peste cei ai oaspeților. Primul set nu a avut practic istoric, bacaunaii parant…

- Partida extrem de dificila pentru Știința Explorari in etapa a patra a Diviziei A1 de volei masculin. Baimarenii vor juca acasa cu Dinamo București, una dintre principalele candidate la titlu in acest sezon. Intalnirea se va disputa sambata, de la ora 17.00, și va fi arbitrata de clujenii Tudor Pop…

- Știința Explorari a obținut sambata prima victorie in deplasare din acest campionat. Cu puțina atenție in setul al treilea, baimarenii s-ar fi putut intoarce acasa cu toate cele trei puncte. Este bine și așa, și pentru moral și pentru poziția in clasament. CSM Campia Turzii – Știința Explorari Baia…