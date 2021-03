Stiri pe aceeasi tema

- Naționala feminina de volei junioare U16 a Romaniei a fost invinsa de reprezentativa similara a Turciei, scor 0-3 (19-25, 21-25, 23-25), in primul meci al turneului balcanic de calificare la Campionatul European. Miercuri, 10 martie, de la ora 20.00, jucatoarele antrenate de Claudia Drilea și Daniela…

- Echipa naționala Under 19 a Romaniei va infrunta astazi reprezentativa similara a Serbiei, de la ora 12:00, intr-o partida amicala programata in afara calendarului FIFA. Meciul va putea fi urmarit in format liveSCORE pe GSP.ro și in direct pe FRF TV. „Tricolorii mici” s-au reunit pe 7 martie, la Arad,…

- Nationala masculina de volei juniori U17 a Romaniei a fost invinsa in primele sale meciuri din preliminariile Campionatului European, desfasurate in Sala Sporturilor „Vlade Divac” din Vrnjacka Banja (Serbia), in compania selectionatelor Serbiei si Bulgariei. Iata rezultatele inregistrate: Serbia - Romania…

- Fostul voleibalist, Marius Lazar, a fost numit la finalul anului trecut antrenor principal al echipei nationale de volei – Under 17, acesta fiind secondat de un alt zalauan, Horea Giurgiu, antrenor de volei la CSS Zalau. Nationala condusa de acestia sustine in aceste zile partidele din cadrul turneului…

- Naționala masculina de volei Under 17 a Romaniei debuteaza, miercuri, 3 martie, in cadrul turneului balcanic de calificare la Campionatul European. Prima adversara a echipei tricolore va fi Serbia. Meciul are loc miercuri, la ora 19.30. Joi, romanii vor juca impotriva Bulgariei (ora 17.00), iar vineri,…

- Naționala U18 a Romaniei are programat un stagiu de pregatire la Centrul Național de Fotbal Buftea in perioada 10-17 februarie.Fotbaliștii generației 2003, pregatiți de Adrian Vasai, vor disputa și doua jocuri amicale in fața unor echipe de club U18.Aceasta generație de tricolori va evolua in toamna…

- Echipa de gimnastica feminina a Romaniei s-a calificat in finala, joi, de pe primul loc al calificarilor, la Campionatul European de la Mersin (Turcia). Gimnastele tricolore vor avea prezente si in toate cele patru finale pe aparate, iar in fruntea lor se afla Larisa Iordache, ea urmand sa concureze…

- Naționala feminina de handbal a Romaniei a fost invinsa, marți seara, la Kolding (Danemarca), de reprezentativa Olandei cu scorul de 35-24, in ultimul meci de la Campionatul European. Cristina Laszlo cu 7 goluri și Anca Polocoșer, cu 6 reușite, au fost cele mai bune marcatoare ale echipei țarii noastre,…