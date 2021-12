Stiri pe aceeasi tema

- Echipa masculina de handbal CS Medgidia a caștigat dramatic, scor 31-30, meciul cu CSA Steaua București II, disputat vineri, 26 noiembrie, in deplasare, in cadrul etapei a 11-a a Diviziei A, Seria B. Diferența de un gol a fost si la pauza, cand „panterele” au intrat in actul secund cu 16-15 pe tabela.…

- Echipa feminina de handbal-junioare I CS Medgidia vizeaza, sambata, 20 noiembrie, de la ora 13.30, o noua victorie in meciul programat, pe teren propriu, cu LPS „I. Balas-Soter” Buzau, in cadrul Campionatului National. Tinerele handbaliste constantene isi doresc sa repete evoluția din meciul precedent,…

- Echipa feminina de volei-cadete CS Medgidia a invins, cu scorul de 3-0, pe CS Navodari, dupa un joc sigur și curat la fileu, disputat in deplasare, in cadrul Campionatului National. Tinerele jucatoare din Medgidia au luptat pentru fiecare minge, iar unitatea echipei le-a condus, așa cum anunțau și la…

- Echipa feminina de volei-junioare I CS Medgidia a invins categoric, cu scorul de 3-0, pe ACS Top Volei Constanta, intr-o partida contand pentru Campionatul National. Formatia din municipiul de pe malul Canalului a tranșat rapid seturile și a reușit sa-și treaca in cont cea de-a doua victorie din acest…

- Dupa victoria echipei de senioare, si cadetele de la CS Medgidia au debutat cu dreptul in noua editie a Campionatului Național de volei feminin. Tinerele jucatoare antrenate de Elena Nanu s-au impus, cu scorul de 3-0 (25-17, 25-17, 25-9), in fata celor de la CS Axiopolis Cernavoda, la capatul unui meci…

- CS Medgidia a pornit ca din pusca in noua editie a Diviziei A1 de volei feminin. Gruparea din municipiul de pe malul Canalului a castigat detasat meciul din runda inaugurala, cu SCM U Craiova, si are sperante de performanta chiar si fara jucatoare straine in lot. Disputata la Sala Sporturilor „Iftimie…

- Handbaliștii Juniori 1 de la Liceul cu Program Sportiv Buzau au invins in prima etapa din Campionatul National, duminica, 19 septembrie 2021, in deplasarea de la Braila. Buzoienii au debutat cu o victorie clara in noul sezon, scor final LPS Braila - LPS Buzau 25-37(10-18), echipa pregatita de Marian…

- Astazi, "delfinii" au castigat contra lui CSM Bucuresti, cu 21 19, si au bifat a doua victorie in Liga Zimbrilor si a cincea in toate competitiile, dupa cele din Supercupa Romaniei si Liga Europeana. Meciul de la Sala Rapid a fost controlat de echipa constanteana, care a intrat la pauza cu un avantaj…