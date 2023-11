La sfarșitul saptamanii trecute, echipa de volei fete de la clubul ”Delfinii Ghirișeni” Campia Turzii s-a deplasat la Cluj-Napoca, unde a disputat un meci amical cu echipa de fete de la ACS OH Complex-Volei Cluj. Dupa un meci in care a folosit tot lotul deplasat, respectiv 16 jucatoare, echipa antrenata de Ilie Calean a pierdut [...] Articolul Volei: In weekend-ul trecut, voleibalistele de la Delfinii Ghirișeni au jucat un meci amical la Cluj-Napoca! apare prima data in TurdaNews .