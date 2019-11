Stiri pe aceeasi tema

- CSM Volei Alba Blaj a invins-o pe CS Rapid Bucuresti cu 3-0 (25-14, 25-15, 25-15), sambata, in deplasare, in mai putin de o ora, in etapa a sasea a Diviziei A1 la volei feminin. CSU Belor Galati a intrecut-o in deplasare pe CSO Voluntari 2005 cu 3-0 (25-20, 25-16, 25-20). In cel mai important meci al…

- CS Dinamo Bucuresti a devenit lider in Divizia A1 la volei feminin, dupa ce a invins-o pe CSM Lugoj cu scorul de 3-1 (25-19, 23-25, 25-21, 25-21), vineri, pe teren propriu, in etapa a sasea. Maja Burazer a reusit 15 puncte pentru Dinamo, Natalia Aparecida Martins Silva 13, Maria Karakaseva 12. Roxana…

- Rapid Bucuresti – GSM Lugoj 3:2 (22:25, 25:18, 19:25, 25:16, 15:12) GSO Voluntari – CSM Targoviste 0:3 (16:25, 17:25, 20:25) Dinamo Bucuresti – Stiinta Bacau 3:1 (25:23, 25:15, 20:25, 25:18) GS Medgidia – CSM Volei Alba Blaj 1:3 (25:15, 13:25, 21:25, 12:25) FC Arges Pitesti a stat

- CS Dinamo Bucuresti a invins-o pe CS Stiinta Bacau cu scorul de 3-1 (25-23, 25-15, 20-25, 25-18), sambata, in etapa a 4-a a Diviziei A1 la volei feminin. Cele mai bune dinamoviste au fost Ariana-Cristiana Pirv (18 puncte), Maja Burazer (16), Maja Savic (14) si Maria Karakaseva (14). Denisa…

- Scurt, rapid și cuprinzator. La o saptamana dupa ce au dispus cu 3-0 pe teren propriu de Universitatea NTT Data Cluj, in prima etapa a Diviziei A1, voleibalistele Științei Bacau s-au repetat și in fața Rapidului. De data aceasta in deplasare. Sambata, studentele au trecut de giuleștence fara prea mari…

- CS Dinamo Bucuresti, CS Stiinta Bacau, CSU Belor Galati si CSM Lugoj au castigat meciurile sustinute in deplasare, sambata, in etapa a doua a Diviziei A1 la volei feminin. Dinamo a dispus de CSO Voluntari 2005 cu 3-0 (25-16, 25-12, 25-10), Adriana Matei reusind 13 puncte, iar Ariana Pirv…

- Campioana en titre, CSM Volei Alba Blaj, va juca in prima etapa a editiei 2019-2020 a Diviziei A1 la volei feminin contra formatiei CSU Belor Galati, in deplasare, pe 5 octombrie, potrivit tragerii la sorti efectuate marti la sediul Federatiei Romane de Volei. In prima etapa vor mai avea loc partidele…

- Campioana Volei Alba Blaj va debuta in deplasare, la Galați, cu CSU Belor, in 5 octombrie, dupa refacerea țintarului ediției 2019-2020 a Diviziei A1 la volei feminin, asta dupa ce, intr-o prima faza, echipa din “Mica Roma” ar fi trebuit sa intalneasca pe Știința Bacau, pe propriul teren. Campioana va…