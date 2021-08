Volei feminin: Polonia, prima echipă cu trei victorii la Campionatul European Polonia este prima echipa care a obtinut trei victorii la Campionatul European 2021, care este gazduit de Serbia, Bulgaria, Croatia si Romania. Polonia, clasata pe patru la editia precedenta, a dispus cu 3-1 de Cehia si conduce in Grupa B, de la Plovdiv. Serbia, campioana en titre, a bifat al doilea succes la Belgrad, in Grupa A, 3-0 contra Frantei. Bulgaria si-a trecut si ea in cont a doua victorie, 3-0 cu Spania. Rezultatele de sambata: Grupa A (Belgrad) Bosnia-Hertegovina - Azerbaidjan 3-0 (25-14, 25-23, 25-17) Serbia - Franta 3-0 (25-14, 25-13, 25-16) Clasament: 1. Serbia (2 victorii - 6 puncte),… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

