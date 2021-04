Stiri pe aceeasi tema

- Naționala feminina de volei junioare Under 16 a Romaniei a obținut prima victorie in cadrul turneului balcanic de calificare la Campionatul European. Romania a invins, cu scorul de 3-0 (25-11, 25-9, 25-12) formația Macedoniei de Nord, in al treilea sau meci din competiția organizata in Serbia, informeaza…

- Comunicat de presa: Confederația Europeana de Volei (CEV) a anunțat vineri datele de disputare ale turneului final al Campionatului European feminin de volei, dar și orașele care vor gazdui competiția. Printre cele patru țari organizatoare se numara și Romania. Conform anunțului CEV, turneul final va…

- Seismul a avut loc la ora locala 12:16 (ora Greciei și Romaniei), in apropiere de Elassona și s-a simțit chiar in țarile vecine Bulgaria, Bosnia si Hertegovina, Croatia, Turcia, Italia, Kosovo, Muntenegru, Serbia, Macedonia de Nord și Albania, potrivit U.S. Geological Survey. Martori din Larissa, al…

- Confederatia Europeana de Volei (CEV) a stabilit programul Campionatului European de volei feminin din acest an, gazduit de Romania alaturi de Serbia, Croatia si Bulgaria, acesta urmand sa se dispute intre 18 august si 4 septembrie, informeaza Federatia Romana de Volei, intr-un comunicat de presa…

- Campionatul European feminin de volei care va fi organizat in Romania și in alte trei țari - Serbia, Bulgaria și Croația - se apropie cu pași repezi. Tocmai de aceea, la Belgrad, a avut loc o ședința la care au fost prezenți inalți oficiali ai CEV, dar și ai celor patru federații co-organizatoare. Intalnirea…