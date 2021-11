Stiri pe aceeasi tema

- In etapa a șasea a Diviziei A1 la volei feminin, Știința Bacau a fost invinsa, in deplasare, cu 3-1 de CSM Lugoj. Bacauancele au inceput bine jocul din Banat, adjudecandu-și primul set cu scorul de 25-18, insa gazdele, care au avut in ex-bacauanca Loredana Filipaș principala realizatoare (17 puncte),…

- Dupa punctul luat la Voluntari (acolo unde sambata, campioana CSM Targoviște a pierdut cu 3-2!) și victoria contra lui Dinamo, voleibalistele Științei Bacau au sperat intr-un rezultat bun și in etapa a cincea a Diviziei A1, pe terenul Rapidului Din pacate, Rapid s-a impus cu 3-0 (16, 19, 25), fructificand…

- Uvertura etapei a cincea a Diviziei A1 la volei feminin va avea loc sambata, de la ora 15.30, la București, și va aduce fața in fața vecinele de clasament Rapid și Știința. Impulsionata de cele patru puncte luate in ultimele doua etape, studentele bacauane spera sa-și imbunatațeasca punctajul și impotriva…

- Știința Bacau- Dinamo București (sambata, ora 17.00, Sala Sporturilor/ fara spectatori) Prim divizionara de volei feminin Știința Bacau revine acasa. Și o face dupa o deplasare la Voluntari, unde mai degraba a pierdut doua puncte decat sa fi caștigat unul. In ciuda dificultaților de lot, studentele…

- Știința Bacau- Universitatea Cluj (sambata, ora 17.00, Sala Sporturilor) Dupa o pauza de jumatate de an, echipa de volei feminin Știința Bacau se pregatește sa revina in fața publicului propriu. O va face sambata, de la ora 17.00, cu ocazia meciului din etapa a doua a Diviziei A1, contra Universitații…

- Sambata, in prima etapa de campionat a Diviziei A1 la volei feminin, Știința Bacau a fost invinsa cu 3-0 (15, 19, 11) in deplasare de Dacia Mioveni. Gazdele, cu slovaca Romana Kriskova in postura de principala realizatoare (16 puncte) au controlat intalnirea cu o formație bacauana in al carei lot se…

- Cu un lot șubrezit, Știința Bacau va incepe sezonul sambata, la Mioveni Ani de zile s-au batut pentru primele patru locuri ale Diviziei A1. Sezonul acesta, in schimb, voleibalistelei Științei Bacau se vor lupta pentru evitarea ultimelor patru locuri. Obiectivul, supraviețuirea in prima liga, e clar.…

- Bazandu-se preponderent pe jucatoare foarte tinere (excepție fac doar Faleș, Lupa, Cojocaru și Ciucu), gruparea antrenata de Florin Grapa abordeaza noul sezon avand ca obiectiv salvarea de la retrogradare La sfarșitul acestei saptamani va debuta ediția 2021-2022 a Diviziei A1 la volei feminin. Pentru…