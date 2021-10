Stiri pe aceeasi tema

- Dacia Mioveni a inregistrat, week-end-ul trecut, prima victorie din istorie in prima liga, in prima etapa a Diviziei A1 la volei feminin. La Mioveni, in noua Sala a sporturilor, Dacia a caștigat fara mari emoții primul meci disputat vreodata in Divizia A1 la volei feminin. Victoria cu 3-0 in fața Științei…

- Sambata, in prima etapa de campionat a Diviziei A1 la volei feminin, Știința Bacau a fost invinsa cu 3-0 (15, 19, 11) in deplasare de Dacia Mioveni. Gazdele, cu slovaca Romana Kriskova in postura de principala realizatoare (16 puncte) au controlat intalnirea cu o formație bacauana in al carei lot se…

- Cu un lot șubrezit, Știința Bacau va incepe sezonul sambata, la Mioveni Ani de zile s-au batut pentru primele patru locuri ale Diviziei A1. Sezonul acesta, in schimb, voleibalistelei Științei Bacau se vor lupta pentru evitarea ultimelor patru locuri. Obiectivul, supraviețuirea in prima liga, e clar.…

- Bazandu-se preponderent pe jucatoare foarte tinere (excepție fac doar Faleș, Lupa, Cojocaru și Ciucu), gruparea antrenata de Florin Grapa abordeaza noul sezon avand ca obiectiv salvarea de la retrogradare La sfarșitul acestei saptamani va debuta ediția 2021-2022 a Diviziei A1 la volei feminin. Pentru…

- Activ Prahova Ploiești – Corona Brașov, maine, ora 11:00 Echipa de handbal feminin a CS Activ Prahova-Ploiești va intalni, maine, incepand cu ora 11:00, in Sala Sporturilor „Olimpia”, CSM Corona Brașov, intr-un meci contand pentru etapa a treia din cadrul Diviziei A, Seria A. Dupa ce, la debutul in…

- Start de campionat complicat pentru singura echipa de fotbal feminin a Bacaului, Magura 2012. Invinse cu 1-5 la debut, in deplasare, de Vulpițele Gașbene Roman, Pisicile Roșii au pierdut la scor, 0-5 și meciul de acasa, din etapa a doua, disputat duminica, impotriva liderei Navobi Iași. Putem spune…

- Aflata inaintea unui nou start de campionat, singura echipa de fotbal feminin a Bacaului, Magura 2012 iși pune toate speranțele in proiectul de finanțare inaintat catre Consiliul Local Campionat nou, probleme vechi. Singura echipa de fotbal feminin a Bacaului, Magura 2012 se pregatește sa inceapa o…

- Majoritatea divizionarelor A1 la volei feminin se intaresc. Și vor sa urce in ierarhie. Beneficiind de transferuri interne și externe, unele de rasunet. Știința Bacau, in schimb, se lupta pentru a supraviețui. „La cum se prezinta lucrurile in acest moment, obiectivul este de a continua in Divizia A1”,…