- Etapa a noua a Diviziei A1 la volei feminin și-a cunoscut epilogul luni seara, odata cu partida dintre CSO Voluntari 2005 și Dacia Mioveni, caștigata de gazde cu scorul de 3-1 (21, -20, 11, 18). Celelalte rezultate ale rundei, inregistrate la finalul saptamanii trecute: Știința Bacau- Volei Alba Blaj…

- Etapa a opta a Diviziei A1 la volei feminin se intinde pe durata a patru zile. Runda incepe astazi, cu meciul televizat (ora 17.00, TVR3) dintre CS Medgidia și CSO Voluntari 2005 și va continua sambata, cand sunt programate trei jocuri: ACS Volei Cristina Parv Turda- Dinamo București, Volei Alba Blaj-…

- Sambata, in etapa a șaptea a Diviziei A1 la volei femini., Știința a suferit o infrangere amara in fața unei contracandidate la retrogradare, SCMU Craiova. Deficitara la toate capitolele, dar in special la serviciu și la primire, gruparea bacauana a pierdut cu 3-0, mai clar decat o arata situația pe…

- Știința Bacau- SCMU Craiova (sambata, ora 17.00, Sala Sporturilor) Sambata, in etapa a șaptea a Diviziei A1, voleibalistele Științei Bacau vor juca acasa, contra celor de la SCMU Craiova. Avand in vedere situația din clasament, dar și faptul ca intalnesc o echipa care a adunat doar trei puncte pana…

- Azi, de la ora 17.00, in Sala Sporturilor, bacauancele vor disputa returul cu CSO Voluntari 2005, din prima faza a Cupei. Invinse cu 0-3 in tur, studentele au șanse mici de calificare, mai ales ca nu pot conta nici pe „centrala” de 20 de ani, accidentata la genunchi contra Rapidului Un necaz peste altul…

- Dupa punctul luat la Voluntari (acolo unde sambata, campioana CSM Targoviște a pierdut cu 3-2!) și victoria contra lui Dinamo, voleibalistele Științei Bacau au sperat intr-un rezultat bun și in etapa a cincea a Diviziei A1, pe terenul Rapidului Din pacate, Rapid s-a impus cu 3-0 (16, 19, 25), fructificand…

- Uvertura etapei a cincea a Diviziei A1 la volei feminin va avea loc sambata, de la ora 15.30, la București, și va aduce fața in fața vecinele de clasament Rapid și Știința. Impulsionata de cele patru puncte luate in ultimele doua etape, studentele bacauane spera sa-și imbunatațeasca punctajul și impotriva…

- La capatul unui meci entuziasmant, studentele pregatite de Florin Grapa au invins, sambata, pe Dinamo București, cu 3-1 (19, -23, 17, 22) OK, cantecul galeriei insoțea, in trecutul indepartat, victoriile handbalistelor de la Știința. Iata insa ca „Știința e ca o floare” se potrivește de minune și voleibalistelor…