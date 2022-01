Volei feminin/ Divizia A1: Primul examen dificil al anului

Stiri pe aceeasi tema

- Tragatoarea secunda in varsta de 19 ani a prim-divizionarei de volei feminin Știința Bacau, Madalina Airoaie și-a reluat, din aceasta saptamana, antrenamentele. Madalina a absentat la primele trei meciuri din 2022 ale echipei sale din motive de ordin medical, dar spera sa revina pe teren sambata, la…

- Cu o zi inainte de inceperea returului Diviziei A1 la volei feminin, Știința Bacau și-a completat lotul cu o tragatoare secunda din Serbia. Achiziția poarta numele Marijei Skoric, o voleiballista care va implini 23 de ani pe data de 7 iulie. Skoric a evoluat in ultimul sezon la formația din țara natala,…

- Etapa a noua a Diviziei A1 la volei feminin și-a cunoscut epilogul luni seara, odata cu partida dintre CSO Voluntari 2005 și Dacia Mioveni, caștigata de gazde cu scorul de 3-1 (21, -20, 11, 18). Celelalte rezultate ale rundei, inregistrate la finalul saptamanii trecute: Știința Bacau- Volei Alba Blaj…

- Așa cum era de așteptat, Știința Bacau a pierdut in trei seturi meciul susținut vineri seara, pe teren propriu, in etapa a noua a Diviziei A1 la volei feminin, contra liderei Alba Blaj. Oaspetele s-au impus in 63 de minute de joc, cu 3-0 (13, 12, 22). In absența antrenorului Florin Grapa (caruia ii…

- Știința Bacau- SCMU Craiova (sambata, ora 17.00, Sala Sporturilor) Sambata, in etapa a șaptea a Diviziei A1, voleibalistele Științei Bacau vor juca acasa, contra celor de la SCMU Craiova. Avand in vedere situația din clasament, dar și faptul ca intalnesc o echipa care a adunat doar trei puncte pana…

- In etapa a șasea a Diviziei A1 la volei feminin, Știința Bacau a fost invinsa, in deplasare, cu 3-1 de CSM Lugoj. Bacauancele au inceput bine jocul din Banat, adjudecandu-și primul set cu scorul de 25-18, insa gazdele, care au avut in ex-bacauanca Loredana Filipaș principala realizatoare (17 puncte),…

- Dupa punctul luat la Voluntari (acolo unde sambata, campioana CSM Targoviște a pierdut cu 3-2!) și victoria contra lui Dinamo, voleibalistele Științei Bacau au sperat intr-un rezultat bun și in etapa a cincea a Diviziei A1, pe terenul Rapidului Din pacate, Rapid s-a impus cu 3-0 (16, 19, 25), fructificand…

- Uvertura etapei a cincea a Diviziei A1 la volei feminin va avea loc sambata, de la ora 15.30, la București, și va aduce fața in fața vecinele de clasament Rapid și Știința. Impulsionata de cele patru puncte luate in ultimele doua etape, studentele bacauane spera sa-și imbunatațeasca punctajul și impotriva…