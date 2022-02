Volei feminin/ Divizia A1: Deplasare la Dinamo

Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, de la ora 17.00, Știința Bacau va intalni, in Sala Sporturilor, revelația actualei ediții de campionat, CSO Voluntari 2005 Se intoarce foaia. Și se intra in sesiune; in sesiune pe bune! Sambata, in etapa a 14-a a Diviziei A1 la volei feminin, Știința Bacau are parte de primul examen sever din…

- Tragatoarea secunda in varsta de 19 ani a prim-divizionarei de volei feminin Știința Bacau, Madalina Airoaie și-a reluat, din aceasta saptamana, antrenamentele. Madalina a absentat la primele trei meciuri din 2022 ale echipei sale din motive de ordin medical, dar spera sa revina pe teren sambata, la…

- Cu o zi inainte de inceperea returului Diviziei A1 la volei feminin, Știința Bacau și-a completat lotul cu o tragatoare secunda din Serbia. Achiziția poarta numele Marijei Skoric, o voleiballista care va implini 23 de ani pe data de 7 iulie. Skoric a evoluat in ultimul sezon la formația din țara natala,…

- Etapa a noua a Diviziei A1 la volei feminin și-a cunoscut epilogul luni seara, odata cu partida dintre CSO Voluntari 2005 și Dacia Mioveni, caștigata de gazde cu scorul de 3-1 (21, -20, 11, 18). Celelalte rezultate ale rundei, inregistrate la finalul saptamanii trecute: Știința Bacau- Volei Alba Blaj…

- Așa cum era de așteptat, Știința Bacau a pierdut in trei seturi meciul susținut vineri seara, pe teren propriu, in etapa a noua a Diviziei A1 la volei feminin, contra liderei Alba Blaj. Oaspetele s-au impus in 63 de minute de joc, cu 3-0 (13, 12, 22). In absența antrenorului Florin Grapa (caruia ii…

- In etapa a șasea a Diviziei A1 la volei feminin, Știința Bacau a fost invinsa, in deplasare, cu 3-1 de CSM Lugoj. Bacauancele au inceput bine jocul din Banat, adjudecandu-și primul set cu scorul de 25-18, insa gazdele, care au avut in ex-bacauanca Loredana Filipaș principala realizatoare (17 puncte),…

- Dupa punctul luat la Voluntari (acolo unde sambata, campioana CSM Targoviște a pierdut cu 3-2!) și victoria contra lui Dinamo, voleibalistele Științei Bacau au sperat intr-un rezultat bun și in etapa a cincea a Diviziei A1, pe terenul Rapidului Din pacate, Rapid s-a impus cu 3-0 (16, 19, 25), fructificand…