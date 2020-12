Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de astazi, la Lugoj se desfașoara meciurile grupei 3 din cadrul turneului VI al Diviziei A1 de volei feminin. Primul joc al turneului va avea loc joi, 10 decembrie, de la ora 14,30, intre Rapid București și CSU Tg. Mureș, urmat de partida dintre CSM Lugoj și U NTT Data Cluj, de la…

- Divizia A1 (f): Programul Turneului 3 Grupa 1 (Lugoj) Vineri, 20 noiembrieCSM Lugoj – CSO Voluntari 2005 3-1 (25-16, 25-13, 22-25, 25-13) Sambata, 21 noiembrie CSO Voluntari 2005 – CS Medgidia1-3 (25-21, 21-25, 20-25, 22-25) Duminica, 22 noiembrieCSM Lugoj – CS Medgidia1-3 (22-25, 17-25, 25-18,22-25)Grupa…

- CSM Targoviste si CS Medgidia au obtinut victorii, duminica, in turneul al treilea al Diviziei A1 la volei feminin. In Grupa a 3-a, CSM Targoviste, echipa gazda, a trecut de CS Rapid Bucuresti cu 3-0 (25-21, 25-14, 25-14). Buterez, cu 18 puncte, a fost cea mai buna jucatoare a gazdelor, sustinuta…

- Primul succes pentru Lugoj in runda in care s-a disputat și un derby important. CSM Targoviste a invins-o pe CS Stiinta Bacau cu scorul de 3-0 (25-19, 25-12, 25-15), vineri, pe teren propriu, in Grupa a 3-a din al treilea turneu al Diviziei A1 la volei feminin. CSM Targoviste s-a impus in mai putin…

- CSM Targoviste a invins-o pe CS Stiinta Bacau cu scorul de 3-0 (25-19, 25-12, 25-15), vineri, pe teren propriu, in Grupa a 3-a din al treilea turneu al Diviziei A1 la volei feminin. CSM Targoviste s-a impus in mai putin de o ora (58 minute) si si-a trecut in cont a cincea sa victorie in…

- Jandarmii damboviteni vor asigura masurile de ordine publica pe timpul desfasurarii urmatoarelor meciuri de volei feminin din Divizia A1, care se vor desfasura la Sala Sporturilor din municipiul Targoviste, astfel: CSM Targoviste – CSU Bacau, vineri, 20 noiembrie a.c., incepand cu ora 15.00; CSU Bacau…

- Jandarmii damboviteni vor asigura masurile de ordine publica pe timpul desfasurarii urmatoarelor meciuri de volei feminin din Divizia A1, care se vor desfasura la Sala Sporturilor din municipiul Targoviste, astfel: - CSM Targoviste - CSU Bacau, vineri, 20 noiembrie a.c., incepand cu ora 15.00; - CSU…

- CSM Lugoj nu va participa la turneul de la Galati, din Divizia A1 la volei feminin, din cauza mai multor cazuri de coronavirus in cadrul echipei, a anuntat, vineri, pe Facebook, clubul. ''Astazi trebuia sa ne deplasam la Galati, pentru a participa la turneul cu numarul doi din…