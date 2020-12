Volei feminin/ Divizia A1: Clasamentul finalului de tur

Stiri pe aceeasi tema

- Voleibalistele Științei Bacau au incheiat 2020 și, totodata, turul Diviziei A1 cu o victorie. A doua in cele trei meciuri jucate in turneul 6 al campionatului, gazduit de campioana Volei Alba Blaj. Dupa succesul cu 3-0 de duminica, impotriva Belorului Galați și infrangerea scontata de luni, in fața…

- In aceasta luna a pornit la drum și campionatul Diviziei A la handbal feminin. Creionata pe modelul de inceput al primei ligi, adica pe baza de turnee, competiția, care include trei serii, A, B și C, a bifat in primul weekend din decembrie primele etape. Cu un lot afectat de criza economica accentuata…

- CSM Targoviste a reusit a noua sa victorie consecutiva in Divizia A1 la volei feminin, 3-1 (25-22, 25-17, 22-25, 25-17) cu CS Dinamo Bucuresti, duminica, pe teren propriu, in turneul al saselea al campionatului. Cubaneza Casanova a reusit 21 de puncte, iar bulgaroaica Ghergana Dimitrova a contribuit…

- Turneele 4-5 ale Diviziei A1 la volei feminin desfașurate la Voluntari, respective Medgidia, in perioada 28 noiembrie- 1 decembrie au avut drept cap de afiș derby-ul CSM Targoviște- Volei Alba Blaj. Invingatoare in tie-break, echipa dambovițeana și-au consolidat poziția de lidera. Rezultate turneu Voluntari:…

- O infrangere și o victorie pentru Știința Bacau in turneul cu numarul patru al Diviziei A1 la volei feminin de la Voluntari. Infrangerea, 0-3 (-18, -16, -22) s-a produs sambata, in fața lui Dinamo și cheama in cauza doar setul al treilea, unul in care, de la 18 egal, bacauancele au greșit toate serviciile.…

- Au fost arhivate primele doua turnee ale campionatului Diviziei A1 la volei feminin. Un debut care, deși nu a fost entuziasmant pentru Știința Bacau, situeaza echipa antrenata de Florin Grapa la numai un set distanța de podium. Urmeaza insa greul! Iata rezultatele inregistrate in turneul 2 al campionatului…

- Campionatul Diviziei A1 la volei feminin va incepe luna aceasta. Dar nu pe data de 17, așa cum era stabilit inițial, ci pe 31 octombrie. Și nu cu etape saptamanale, ca pana acum, ci cu turnee, pentru a limita riscul raspandirii noului Coronavirus. La fiecare turneu vor exista cate patru grupe a cate…

- Prim divizionara de volei feminin Știința Bacau și-a completat lotul cu inca o straniera. Este vorba de sarboaica Natașa Cichiriz, care joaca pe postul de universal. In varsta de 25 de ani, Cikiriz a mai evoluat, pe langa țara natala, Serbia, in Polonia, la Muszyna (2015-2017), in Olanda, la Potsdam…